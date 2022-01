Clown a palloncini per i 600 bambini vaccinati all'hub di via Mantova

Una giornata di festa per circa 600 bambini dai 5 agli 11 anni che si sono vaccinati oggi all’hub di Via Mantova a Parma. Sono stati i clown, e non la befana, ad animare la giornata dei bambini prima e dopo il vaccino. “Un’organizzazione perfetta, grazie alla collaborazione dei volontari e dell’assessora comunale ai Servizi educativi, Ines Seletti, ha reso la giornata molto animata e festosa – afferma il direttore del Distretto di Parma dell’Ausl, Antonio Balestrino -. L’ottima atmosfera è stata molto apprezzata dai genitori e soprattutto dai bambini: era disponibile un banchetto con tanti dolci e la fase post vaccino è stata allietata dai volontari vestiti da clown. Gli ambulatori sono stati allestiti con sedioline per bambini e poster appositamente dedicati”.

Alla buona riuscita della giornata vaccinale hanno collaborato i volontari del Seirs e i clown volontari delle associazioni Vip (Vivere in positivo) e Donatori di coccole. La “festa” all’hub, iniziata al mattino con la vaccinazione di 220 bambini, è proseguita anche nel pomeriggio per un totale a fine giornata di circa 600 vaccinati sempre nella fascia 5-11 anni, tornati tutti a casa con un bel palloncino in regalo.