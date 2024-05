Maltempo: 13 chilometri di coda in A1 per allagamenti

Lungo l'autostrada A1 alle ore 18.30 del 16 maggio si registrano tredici chilometri di coda per allagamenti, verso Fidenza in direzione Bologna. La stazione di Fiorenzuola è chiusa in uscita da Milano, sempre a causa dei forti temporali che si sono abbattuti tra le province di Piacenza e di Parma.

Sulla A1 Milano-Napoli, tra la Complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna si registrano 11 km di coda per allagamenti a causa delle forti piogge nell'area interessata. Inoltre Fiorenzuola è chiusa in uscita da Milano, si consiglia di uscire a Piacenza sud. Per il traffico da Milano e diretto verso Bologna, si consiglia di immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Venezia e poi seguire indicazioni per la A22 in direzione Modena. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.