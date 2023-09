Giornata da incubo per chi viaggia in autostrada: 5 chilometri di coda in A1, 4 lungo la Parma-La Spezia

Giornata da incubo per chi viaggia, oggi venerdì 8 settembre, in autostrada. Lungo l'A1 si sono formati cinque chilometri di coda tra il bivio con l'A15 e Fiorenzuola in seguito ad un incidente che fortunatamente non ha provocato feriti gravi. Autostrade per l'Italia consiglia l'entrata verso Milano al casello di Fiorenzuola; uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.

Anche lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia sono segnalati altri chilometri di coda: sono quattro in aumento tra Fornovo e Berceto a causa di alcuni cantieri attivi per lavori alla rete autostradale