"Coincidenze", il singolo del cantautore parmigiano Fellini

Dopo la pubblicazione del brano “Lazzaro”, il giovane cantautore e produttore emiliano presenta un nuovo brano dalle sonorità alt rock che racconta l'autopercezione ed il senso di inadeguatezza. “Coincidenze” ritrae il sentimento di frustrazione del protagonista generato dalla convinzione che ogni suo intento risulti inutile nel corso di un’esistenza in cui si sente costantemente fuori luogo ed incapace di impattare sulla realtà. I versi di FELLINI descrivono una condizione in cui dubitare di se stessi è la risposta naturale quando gli stimoli del contesto che ci circonda sembrano essersi trasformati in ostacoli. La brillante produzione, sempre ad opera di Fellini, testimonia, rispetto alle ultime release, un avvicinamento alle influenze indie rock con una chitarra che agisce come elemento ritmico portante del paesaggio sonoro. Anche con la penna e sul microfono l’artista non smentisce l’impronta ispirata della sua poetica e la padronanza delle sue doti interpretative catturando, immediatamente, l’immaginazione dell’ascoltatore e accompagnandolo in questo nuovo coinvolgente viaggio nel suo suggestivo immaginario. “Coincidenze” conferma così, ancora una volta, il talento cristallino di FELLINI e la sua poliedricità di autore, musicista ed interprete. Una release che si distingue come una nuova interessante proposta nel panorama cantautorale italiano.