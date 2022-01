Colazione a casa e socialità azzerata: la nuova vita dei no vax

Green pass rafforzato: dal primo febbraio si cambia. Colazione a casa, il giornale solo nelle edicole all’aperto, vietate piste da sci e alberghi, niente bus e treni, addio alla partita di calcetto con gli amici. In pratica per i parmigiani senza vaccino, si prospetta una vita sociale azzerata. Ma come saranno le giornate dei no vax di Parma e provincia dopo la firma di Mario Draghi sull’ultimo decreto entrato in vigore?

Chi era abituato ad andare al bar per prendere il caffè o fare colazione, dovrà cambiare abitudine: la colazione si farà a casa. Vietato poi prendere gli autobus o salire sui treni regionali in partenza dalla stazione. Via libera invece per quanto riguarda il lavoro. Per gli under 50 è ancora possibile recarsi col tampone antigenico (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore). Per chi ha più di 50 anni invece, dal 15 febbraio dovrà presentare il green pass rafforzato. Senza, si verrà sospesi da funzioni e stipendio.

Capitolo supermercati: il governo ha chiarito che si potrà andare a fare la spesa senza green pass acquistando ogni genere di prodotti, ma sarà vietato consumare cibi e bevande sul posto. Si può andare in edicola, ma solo all’aperto. Per quelle al chiuso serve il tampone. Tampone obbligatorio anche per andare dal tabaccaio. E lo sport o il tempo libero? Niente stadio Tardini, niente partita di calcetto con gli amici, niente musei o mostre, così come sarà vietato andare in palestra e in piscina. Si potrà invece entrare nelle farmacie. Anche la pausa pranzo sarà piuttosto complicata per chi non ha il green pass: vietato mangiare al bar o nei ristoranti al chiuso. E se dal 20 gennaio è già scattato il divieto per i no vax di andare dal parrucchiere, è vietato l’ingresso anche dagli estetisti o per andarsi fare un tatuaggio. Off limits anche i centri commerciali. Nessun divieto per portare gli animali dal veterinario o acquistare cibo. Problemi per il ritiro della pensione: l’ingresso all’ufficio postale necessita del green pass base. Stesso discorso per recarsi in banca. Infine, la vita sociale di sera: niente ristoranti, cinema e teatri. Una vita dimezzata insomma. Per i parmigiani che vorranno tornare alla normalità, servirà la certificazione rafforzata.