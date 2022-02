Coldiretti e la scuola: fa boom il progetto su sviluppo sostenibile ed educazione alimentare

Ampia partecipazione di insegnanti degli oltre 1600 alunni delle scuole di Parma e Provincia iscritte al progetto e relativo concorso “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, promosso da Coldiretti Donne Impresa, in collaborazione con Coldidattica. L’incontro, tenutosi in videoconferenza, è stato l’occasione – spiega Coldiretti Parma in un comunicato - per approfondire ulteriormente le tematiche del concorso e dare spazio alle testimonianze delle imprenditrici e imprenditori agricoli di diverse fattorie didattiche del circuito Coldiretti (Valeria Balzarini, Tiziana Calzetti, Alessandra Cotti, Francesca Paini, Diadorim Saviola, Sandro Tessoni, Paola Vagnotti), che hanno presentato le loro attività e laboratori per uscite delle scuole in fattoria.

Dopo il saluto del Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi, che ha parlato di multifunzionalità dell’impresa agricola e della recente legge regionale sull’agricoltura sociale, è intervenuta la Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Parma Mara Pratissoli, che ha ringraziato i numerosi docenti presenti. “Il nostro è un progetto – ha sottolineato Mara Pratissoli nel portare il saluto delle imprenditrici agricole– di cui andiamo molto fiere per le sue finalità educative e culturali e per la ricaduta positiva nelle scuole, che hanno sempre risposto con grande entusiasmo. Quest’anno l’adesione al concorso è addirittura aumentata rispetto lo scorso anno, nonostante le difficoltà della pandemia e questo testimonia la bontà e utilità delle azioni messe in campo, che hanno l’obiettivo primario di accompagnare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio, dell’agricoltura con le sue produzioni tipiche e fornire spunti per educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente, ad una sana alimentazione e a corretti stili di vita”.

“La collaborazione fra Ufficio Scolastico Provinciale e Coldiretti Parma - ha detto la Professoressa Elisabetta Zanichelli dell’Ufficio Scolastico Provinciale nel portare il saluto del Provveditore Maurizio Bocedi - è consolidata da anni su progetti di grande valore per i temi trattati, sempre molto attuali. Tra questi la tutela ambientale, la sostenibilità, l’educazione alimentare che sono, peraltro, entrati a far parte del mondo della scuola grazie all’istituzionalizzazione di una materia nuova, l’educazione civica.”

Delle varie fasi del progetto, dei sussidi e strumenti pedagogici messi a disposizione da Coldiretti per gli insegnanti ha parlato Paola Ferrari Referente provinciale per Coldiretti del progetto scuole e di Coldidattica con le sue nuove attività e iniziative ha parlato la Responsabile regionale Maria Adelia Zana .

Ulteriori spunti da sviluppare in classe sono stati forniti dai rappresentanti di diversi Enti: la Presidente del Consorzio della Bonifica Parmense Francesca Mantelli insieme alla Dottoressa Gabriella Ollari; Michele Berini Direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano Sezione di Parma; Roberto Maddè Direttore del Consorzio Agrario di Parma; la Dottoressa Roberta Mazzoni, responsabile didattica per i Musei del Cibo. Tutti partner del progetto insieme a Credit Agricole Italia Spa.

Il percorso pedagogico si concluderà con la raccolta degli elaborati prodotti dalle scuole, tra i quali verranno premiati i più meritevoli, e sarà dato rilievo all’impegno di tutti attraverso una mostra dei lavori realizzati dagli alunni iscritti al concorso.