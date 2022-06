Coldiretti e la scuola: premiati gli oltre 1.600 alunni iscritti al progetto

Si è concluso con grande successo il progetto pedagogico e relativo concorso “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, promosso da Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica in collaborazione con l’Ufficio scolastico Regionale, che ha coinvolto oltre 1600 alunni dalle scuole dell’infanzia alla secondaria di secondo grado di Parma e Provincia. La cerimonia di premiazione, con un’ampia partecipazione di insegnanti e dirigenti scolastici, ha coronato- comunica Coldiretti Parma - un anno intenso di attività con il coinvolgimento di bambini e ragazzi in incontri formativi su una sana alimentazione, corretti stili di vita e la sostenibilità, sulla conoscenza del territorio con le sue produzioni tipiche, sulla lettura delle etichette, la lotta allo spreco, l’acqua e i cambiamenti climatici, l’agricoltura di precisione, l’economia circolare e il biogas. Tante le uscite nelle fattorie didattiche con protagoniste le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa Parma e numerosi gli incontri educativi nei mercati di Campagna Amica per conoscere la stagionalità e i processi di coltivazione e lavorazione dei prodotti. La mostra degli elaborati delle scuole, tutti di altissimo livello, allestita ad hoc per l’occasione, è stata l’occasione per un ulteriore momento di approfondimento e di confronto tra le varie esperienze degli istituti scolastici. Il saluto introduttivo è stato portato dal Direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi, che ha evidenziato la novità di quest’anno: uscite guidate e incontri con alcuni importanti Enti come il Consorzio Agrario di Parma e il Consorzio della Bonifica parmense. Il Presidente Nicola Bertinelli ha ringraziato gli insegnanti per l’impegno profuso sottolineando l’importanza del tema dell’alimentazione . “Il cibo- ha detto - è un elemento fondamentale per condizionare e migliorare la qualità della vita ed è essenziale che i nostri ragazzi siano consapevoli che l’attività agricola è un’attività produttrice di cibo”. La responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Mara Pratissioli, nel portare il saluto delle imprenditrici agricole, ha sottolineato con orgoglio la validità del progetto “per le sue finalità culturali ed educative e per la ricaduta – ha evidenziato- molto positiva nelle scuole, che ogni anno sono sempre più numerose”. “La collaborazione fra Ufficio Scolastico Provinciale e Coldiretti Parma - ha detto la Professoressa Elisabetta Zanichelli dell’Ufficio Scolastico Provinciale nel portare il saluto del Provveditore Maurizio Bocedi - è consolidata da anni e la partecipazione delle scuole cresce in modo esponenziale rendendoci tutti molto fieri di questo concorso”. Sono seguiti gli interventi di Maria Adelia Zana per Coldidattica e dei rappresentati degli Enti partner del progetto: Consorzio Agrario di Parma, Consorzio della Bonifica Parmense, Consorzio del Parmigiano Reggiano Sezione di Parma, Musei del Cibo e Credit Agricole Italia. Si è passati quindi alla proclamazione dei vincitori e delle varie sezioni dei premiati, le cui motivazioni sono state presentate da Paola Ferrari Referente provinciale Coldiretti per il progetto scuole. Sono risultati vincitori del concorso per le scuole dell’infanzia la scuola “Don Milani” di Fidenza IA-IB; per le scuole elementari la scuola “Beatrix Potter” di BasilicagoianoIA-IB-IIA-IIB-II IA-IIIB-IVA-VA-VB;per le scuole Medie la scuola Vicini di Parma IC-IE; per le scuole superiori il Liceo Scientifico Marconi di Parma IS.

ASSEGNATI TANTI ALTRI PREMI

Il Premio Musei del Cibo è stato assegnato alla scuola dell’infanzia “Suor Anna del Salvatore” di Albareto Sezione unica. Premi speciali per originalità, inventiva, creatività alle scuole: scuola dell’infanzia “Rodari” di Fidenza SezA; scuola elementare di Trecasali /Roncocampoccaneto IV-IV; Scuola elementare di Felegara e S.Andrea Bagni IIA-IIA; scuola elementare “Pezzani” di Noceto IVE;Scuola Media “Frasalimbene” di Parma IIC-IID; Liceo Scientifico Marconi di Parma IIIi; Itas Bocchialini di Parma IIID. Menzioni speciali per l’originalità alla scuola elementare S. Leonardo IA-IB-IIA-IIB-IIIA-IIIB-VA e Micheli di Parma IIIA-IIIB-IIIC-VB-VC; Scuola elementare “Romagnosi” di Salsomaggiore Terme VF-VG; Itas Bocchialini di Parma IIIF: Segnalazioni speciali per le novità tematiche e realizzazione grafica alla scuola dell’infanzia di Tarsogno; Scuola elementare di Medesano IVB; Scuola Elementare di Torrechiara V. Segnalazioni per gli elaborati sul tema dell’acqua: Scuola elementare di Baganzola IIA-IIB;Scuola elementare Convitto Maria Luigia di Parma ID; Scuola superiore Paciolo D’Annuzio di Fidenza IVC; Itas Bocchialini di Parma IIF.