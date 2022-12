Collecchio, chiusa temporaneamente la statale 62 per incidente

La strada statale 62 “della Cisa” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 107, in corrispondenza della rotatoria per Madregolo, a Collecchio, in provincia di Parma.

Nell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono coinvolti tre veicoli e una persona è deceduta.

Il traffico è deviato in loco sul vecchio tracciato della SS62 denominato ‘Via La Spezia”