Colli di Parma DOC: la quintessenza del sapore di Parma conquista la piazza di Vinitaly

Come annunciato il Consorzio Tutela Vini DOP Colli di Parma ha portato in scena tutto il sapore di Parma in questa edizione 2023 di Vinitaly e lo spettacolo è stato decisamente memorabile. I vini, espressione autentica del territorio di Parma, hanno raccontato la tradizione e la cultura enogastronomica della Food Valley per eccellenza, in abbinamento ai grandi prodotti food riconosciuti in tutto il mondo. Grandi sinergie e collaborazioni hanno siglato il successo di questa partecipazione che per la prima volta ha visto il coinvolgimento di ben nove aziende associate che hanno proposto, ciascuna, un pezzo di storia dal sapore inconfondibile di Parma. La professionalità indiscussa degli chef di Parma Quality Restaurant, presenti in stand, ha accompagnato il Consorzio per tutti i quattro giorni di manifestazione, promuovendo il connubio tra qualità e promozione del territorio.

Con “The Emilian Way”, il format di degustazione che il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha proposto per valorizzare le produzioni emiliane, i vini di Parma, sapientemente presentati dai Sommelier di AIS Parma, hanno incontrato ben tre stagionature di Parmigiano Reggiano, esaltando il perfetto equilibrio tra prodotti food&wine del territorio. Tra gli appuntamenti più significativi, la Masterclass promossa dal Gal del Ducato, dedicata a “Il Mito della Malvasia”, che ha riscosso un grande successo tra il pubblico di operatori, certificando l'importanza di attivare collaborazioni con le associazioni e le istituzioni che promuovono le produzioni enogastronomiche dei territori di Parma e Piacenza. Il Consorzio ha inoltre partecipato alla tavola rotonda organizzata da Confagricoltura sul futuro del Consorzio in termini di progettualità in programma, sottolineando il peso decisivo della promozione per valorizzare le produzioni. "I nostri vini si sono fatti portavoce di una antica storia di qualità e passione che si riconferma ogni giorno" ha dichiarato il Presidente del Consorzio, Tommaso Moroni Zucchi “è stato un onore far incontrare i nostri vini con le grandi eccellenze food del territorio, di cui condividiamo origine e indiscussa qualità". Il Consorzio Tutela Vini DOP Colli di Parma, confermando la sua volontà di continuare ad investire nella promozione e valorizzazione del territorio, ha rappresentato un punto di riferimento per i professionisti del settore, per gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro che hanno voluto scoprire il sapore autentico di Parma attraverso i suoi vini.