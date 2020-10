Coloreto: lavori di sostituzione della rete idrica

Questa settimana sono in programma lavori di sostituzione della rete idrica in zona Botteghino/Coloreto. Giovedì 8 ottobre, dalle 8,30 alle 15,30 sarà la volta di Strada Bertoli, ove opereranno le squadre di Ireti per la sostituzione delle condotte.

Pertanto nella stessa strada Bertoli e in Via Budellungo - in zona Coloreto - verrà interrotta l'erogazione per consentire lo svolgimento dei lavori, mentre nella zona di Martorano potranno verificarsi cali di pressione sino al termine degli interventi. Gli impianti, tuttavia, devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.