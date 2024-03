Colorno, festa dell’agricoltura in piazza coi giovani imprenditori

Torna domenica 17 marzo a Colorno in piazza Garibaldi “Colorno Agricola”, la festa dell’agricoltura dei giovani imprenditori agricoli organizzata da Anga-Confagricoltura Parma in collaborazione con un affiatato gruppo di giovani agricoltori del territorio colornese e con il patrocinio del Comune della Bassa. Il programma prevede dalle 8 alle 9.30 l’arrivo dei trattori in piazza: lo scorso anno furono più di una settantina anche da Piacenza, Reggio e dalla Lombardia con esemplari dagli anni ’50 ad oggi. Dalle 8.30 alle 13 in piazza ci saranno anche i produttori dell’Antico mercato contadino, mentre dalle 10 avrà inizio la cottura del Parmigiano Reggiano in collaborazione con il caseificio San Salvatore. Dalle 11.30 si terrà il laboratorio di legatura del culatello in collaborazione con Salumificio Ducale. Nel corso della giornata, alle 11 e alle 14, si terrà anche il laboratorio di panificazione e di realizzazione dei tortelli in collaborazione con il panificio Fratelli Borlenghi e la Confraternita del Tortél Dóls.

Altra iniziativa, alle 10.30 e alle 15, sarà la gara dei trattori a pedali e mini slitta.

E sempre in mattinata, alle 11.30, avrà inizio la degustazione di Parmigiano reggiano in collaborazione con il Consorzio del parmigiano reggiano. Alle 17, infine, saluto del sindaco di Colorno Christian Stocchi, sfilata e benedizione dei mezzi agricoli. Per tutto il giorno saranno attivi gli stand con street food alla colornese.

In contemporanea saranno proposte anche visite alla Reggia di Colorno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e si potranno compiere giri con carrozze trainate da cavalli nel giardino ducale, dalle 11 alle 16.