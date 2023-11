Colorno, passa la piena della Parma: il torrente scorre forte sotto la Reggia

La piena del torrente Parma è passata da poco a Colorno. Sul posto il sindaco Christian Stocchi e i volontari della Protezione Civile stanno monitorando la situazione. "Sta arrivando il colmo di piena - sottolinea il sindaco Christian Stocchi. La situazione è sotto controllo e stiamo monitorando l'innalzamento dei livelli. L'Assessore Grassi e l'architetto Iselle, inoltre, sono in giro per fare sopralluoghi su argini e golene. Non emergono criticità particolari".