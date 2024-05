Commemorati i Caduti del Cornocchio

Toccante cerimonia questa mattina per ricordare i caduti del Cornocchio. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose sono state commemorate le vittime - 61 persone tra bambini, donne e uomini - che morirono il 2 maggio del 1944 in un rifugio antiaereo a causa di una bomba lanciata erroneamente da un velivolo alleato. Per il Comune di Parma era presente il consigliere Stefano Cantoni.

Durante la commemorazione è stata data lettura dei nomi di tutti i caduti del Cornocchio. La cerimonia è stata contraddistinta da una serie di esibizioni legate alla rievocazione dell’evento coordinate Egidio Tibaldi.

La commemorazione è stata promossa dal Comune di Parma, in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni dei Caduti del Cornocchio e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra sezione di Parma.