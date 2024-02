Commemorato il funzionario di polizia Giovanni Palatucci

In occasione del 79° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia già Questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, questa mattina alle 11 il Questore della provincia di Parma, Maurizio Di Domenico, ha ricordato il valoroso funzionario.

Alla cerimonia erano presenti il Prefetto della Provincia di Parma, Garufi, il Capo della Comunità Ebraica, Moretti, i Funzionari della Questura, il cappellano della Polizia di Stato Padre Bernard Jalihi ed i rappresentanti dell’ANPS.

Per la ricorrenza, il Questore ha deposto un fascio di fiori dinanzi alla stele a lui dedicata nel Piazzale della Questura, a cui ha fatto seguito la recita di una preghiera in lingua ebraica e una in lingua italiana.

Nel corso della cerimonia il Questore ha sottolineato come Giovanni Palatucci, oltre ad aver rappresentato un esempio di altruismo fino all’estremo sacrificio ed aver incarnato i valori quali il senso di giustizia e lo spirito di sacrificio in favore dei cittadini, sia stato riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti ebrei stranieri ed italiani.