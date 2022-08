Il ricordo delle vittime di Charlie Alpha 32 anni dopo

Giovedì 18 agosto 2022 alle ore 18.00 dinanzi al cippo lungo il viale che conduce alla sede del Cral Sanità in via Casati Confalonieri a Parma si terrà una breve cerimonia di commemorazione per ricordare le vittime dell’equipaggio Charlie Alpha che 32 anni fa precipitò contro il monte Ventasso durante un volo di soccorso. Si tratta del pilota Claudio Marchini del medico Anestesista Anna Maria Giorgio e degli infermieri Corrado Dondi e Angelo Maffei.

Ricorderanno le vittime i rappresentanti delle Aziende sanitarie di Parma, i colleghi della Centrale operativa 118 e le autorità cittadine, oltre alle delegazioni delle Associazioni di volontariato che partecipano ogni giorno alla rete del soccorso provinciale.