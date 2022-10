Commemorazione dei defunti: misure straordinarie fino a mercoledì 2 novembre

Ade Spa ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, che conoscerà il suo momento culmine nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 novembre.

Viene estesa a tutti i giorni della settimana, da sabato 22 ottobre a mercoledì 2 novembre, l’apertura di tutti i cimiteri con orario continuato dalle 8 alle 17.30.

L’accoglienza ai cimiteri ed agli uffici verrà organizzata in modo da consentire l’ordinato accesso da parte dei visitatori.

Dal 22 ottobre è programmata l'apertura dei cancelli dei reparti dalla Galleria Perimetrale e del Reparto A del cimitero della Villetta, grazie alla collaborazione con i volontari AUSER. Sempre dal 22 Ottobre al 2 Novembre, è attivo il servizio gratuito di trasporto disabili dalla loro abitazione; coloro che abbiano necessità possono prenotare il servizio gratuito al numero 0521-224983, servizio reso possibile grazie alla collaborazione dell'Assistenza Pubblica Parma.

Per evitare situazioni di disagio e favorire la fluidificazione del traffico, all'esterno del cimitero della Villetta, funzionerà un controllo dei parcheggi grazie all'impegno dei volontari Auser. Altri servizi a supporto del pubblico avranno luogo con la collaborazione di altre associazioni di volontariato.

Nei giorni di martedì 1 e mercoledì 2 novembre per garantire l'incolumità dei visitatori è contemplata la riduzione dell'affluenza dei veicoli muniti di permesso dentro la Villetta: l'ingresso dei mezzi privati muniti di permesso rilasciato da ADE SPA sarà consentito esclusivamente della 8 alle 9 e dalle 12 alle 14.

Gli uffici di Ade Spa da lunedì 24 ottobre a mercoledì 2 novembre sono aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17.00. Per info: 0521 – 964042; www.adespa.it, info@adespa.it; adespa@legalmail.it.

ADE Spa ricorda che agli ingressi dei cimiteri sono esposti gli elenchi completi di tutte le concessioni in scadenza nell’anno 2023. Durante il periodo della commemorazione dei defunti, pur essendo iniziati i lavori di restauro della Galleria Sud-Est e delimitata l’area di cantiere, sarà possibile per le famiglie dei defunti ivi sepolti, richiedere di poter visitare i propri cari, nel rispetto delle normative di sicurezza, accedendo all’interno accompagnati da dipendenti incaricati della società e previo appuntamento da richiedere al numero telefonico 0521-964042.

Il calendario delle funzioni religiose prevede:

martedì 01 novembre: la Santa Messa a suffragio nell'oratorio della Villetta è prevista alle 11. Alle 15.30 è in programma la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Enrico Solmi.

Mercoledì 2 novembre: la Santa Messa a suffragio dei caduti di guerra si terrà alle ore 10 presso l'Oratorio della Villetta.

Alle 15 è in programma la benedizione del camposanto, ed alle 16 la Santa Messa all'Oratorio della Villetta. Sempre mercoledì’ 2 novembre, il Vescovo Mons. Solmi celebrerà una Santa Messa nei cimiteri di Marore alle ore 10.00 e di Vigatto alle ore 14.30.

Durante il periodo che va dal 22 ottobre al 7 novembre, inoltre, Ade Spa ha previsto la sospensione di qualsiasi attività di manutenzione che comporti l'utilizzo di macchinari ad eccezione di piccoli interventi possibili fino al 27 ottobre; questo per fare in modo che nei cimiteri non vi siano motivi di pericolo legati ad eventuali cantieri nel periodo di massimo afflusso. Sono previste limitazioni per i marmisti e per i fioristi.