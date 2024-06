Commemorazione di Lauro Grossi, a 35 anni dalla scomparsa

Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessore allo Sport Marco Bosi hanno partecipato alla cerimonia in occasione del 35° anniversario della scomparsa di Lauro Grossi. La commemorazione è avvenuta allo stadio di atletica, Lauro Grossi, a cura della segreteria provinciale del Psi. Al momento hanno preso parte l’ex sindaca Mara Colla, l’ex presidente della Provincia Claudio Magnani, il sindaco di Borgo Val Di Taro, Marco Moglia. Ha moderato il giornalista Gabriele Balestrazzi. Toccante il ricordo dei famigliari per cui erano presenti i figli Graziella, Cristina e Marcello. Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha ricordato Lauro Grossi come una persona che “è rimasta nel cuore dei cittadini perché ha amato la sua città”. Laureatosi in economia e commercio, Lauro Grossi divenne dirigente alla Salvarani. Fu Sindaco di Parma dal 1980 fino alla sua scomparsa, a 57 anni, nel 1989. Durante il suo mandato, nel 1986, fu istituito il premio Sant’Ilario.