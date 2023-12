I commercianti di borgo Angelo Mazza si pagano la vigilanza privata: una guardia giurata fissa nei week-end

Una ventina di commercianti di Borgo Angelo Mazza a Parma, uno dei borghi più nevralgici del centro storico, tra il Teatro Regio e il Battistero, hanno deciso di stringere un accordo con l'Istituto di Vigilanza Coopservice. L'obiettivo è avere un presidio fisso di una guardia giurata nel corso dei week-end di dicembre e in occasione delle festività natalizie. Un modo per tranquillizzare i cittadini e i clienti che, in questi giorni di festa, si stanno riversando in centro per gli acquisti di Natale.

I problemi di sicurezza del centro storico non sembrano ancora risolti - tra risse, aggressioni e problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti - e così i commercianti hanno deciso di mettere in atto un'iniziativa privata, attraverso un accordo diretto con un istituto di vigilanza. Così è la guardia giurata a presidiare il borgo, in modo che i clienti si sentano più tranquilli ad avvicinarsi ai negozi per effettuare lo shopping natalizio. In altri territori, da Firenze a Udine, sono stati già messi in campo accordi e convenzioni con la vigilanza privata proprio per tutelare la presenza dei cittadini nei centri storici.