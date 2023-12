Commercianti e cittadini insieme per un centro storico più sicuro e libero dal degrado

Nella mattinata di sabato 16 dicembre il centro storico di Parma si è animato grazie ad un’iniziativa, sostenuta dall’associazione di commercianti e residenti del centro storico Vivi Parma e organizzata dai commercianti di borgo Angelo Mazza, in collaborazione con il gruppo Sensual Dance Fit Parma. Le ragazze si sono esibite presentando un piccolo assaggio della loro coinvolgente danza mentre l’atmosfera è stata scaldata dal thè caldo e da una degustazione di panettoni.

Un’occasione di incontro tra i residenti e i clienti dei negozi del centro storico nei giorni delle festività natalizie ma anche un momento per riflettere sui temi della vivibilità delle nostre strade. All’iniziativa era presente anche l'ex sindaco Pietro Vignali: "Il centro storico di Parma, mai come oggi, ha bisogno di essere rivitalizzato. Momenti come questo andrebbero incentivati dall'Amministrazione comunale, che dovrebbe anche prenderli a modello per le altre vie del centro, che da tempo soffrono di problemi di degrado e di mancanza di sicurezza. Il contributo di associazioni come Vivi Parma è fondamentale per arrivare al ripristino delle condizioni di vivibilità dei quartieri. I cittadini che scendono in strada sono un forte antidoto contro la criminalità e il degrado. Nel corso degli anni ho visto l’utilità di queste azioni: basti pensare a come sono cambiate in positivo la zona dei borghi compresa tra via Garibaldi e via Saffi.

L'impegno dell’associazione “I nostri Borghi” ha reso il quartiere più vivo e partecipato”. Federico Giacomazzi, Vice presidente dell'associazione ViviParma, ha colto l'occasione per augurare a tutti un sereno Natale, fornendo a tutti i presenti le modalità per effettuare l’iscrizione all’associazione. “ViviParma è da sempre vicina ai commercianti del centro storico, anche attraverso il sostegno ad iniziative come quella di stamattina, che fanno molto bene al nostro quartiere e ci danno una boccata d’aria fresca. Il nostro impegno sarà costante e nel corso del 2024 promuoveremo iniziative di aggregazione ancora più coinvolgenti. Il nostro centro storico merita questo e molto di più.

Le nostre strade torneranno e vivere e a splendere”. L’associazione ViviParma si pone l’obiettivo di dare voce ai cittadini e rendere possibile la loro partecipazione alla vita pubblica del centro storico. L’obiettivo è contrastare la situazione di degrado, ormai deleteria per tutta la città, oltre a far crescere l’emozione civica nei cittadini, anche attraverso il sostegno ad iniziative di cittadinanza attiva. Per tesserarsi all’associazione, o per qualsiasi informazione, è attiva la casella email associazioneviviparma@gmail.com