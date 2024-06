Commercio, flop dei bandi per i negozi anti spopolamento

La Regione prova a salvare le 'botteghe' di paese, quei negozi o esercizi polifunzionali che forniscono diversi servizi nei centri più piccoli e sono visti come una sorta di antidoto allo spopolamento. Peccato che i bandi messi in campo da viale Aldo Moro per salvare queste attività non funzionino come dovrebbero. Degli 800.000 euro stanziati dalla Regione per il biennio 2023-2024 meno della metà, il 48,25%, è stata assegnata. Un dato in forte calo rispetto al biennio 2021-2022 che ha visto l'utilizzo del 72,25% dei fondi a disposizione. La difficoltà è emersa oggi durante la seduta di commissione che ha analizzato i dati sull'attuazione della normativa regionale. A Parma un esercizio finora è stato avviato.

"Abbiamo notato - ha spiegato la responsabile di settore Turismo, commercio ed economia urbana Paola Bissi - una difficoltà, da parte degli esercizi molto piccoli, che sorgono in aree complicate, a sostenere investimenti, seppure con contributi elevati da parte della Regione. In futuro, con i nuovi bandi, dovremo concentrarci anche sui contributi per il loro funzionamento". Al 31 dicembre 2022 erano 107 i Comuni emiliano-romagnoli ad aver individuato sui loro territori zone interessate da fenomeni di rarefazione del commercio e dei servizi: in tutto, 1.064 aree montane o rurali, con meno di 3.000 abitanti e a forte rischio di spopolamento, pertanto idonee a ospitare esercizi commerciali polifunzionali, attraverso il bando specifico volto a promuoverne l'insediamento. Con il bando 2021-2022, sono stati concessi circa 578.000 euro di contributi andati a finanziare, nella misura del 60% e fino a un massimo di 40.000 euro, 20 progetti di cui 16 effettivamente avviati (che si aggiungono ai 15 avviati con il bando 2019-2020), tutti attraverso la trasformazione di attività già esistenti

Si tratta, ad esempio, di bar o ristoranti già insediati che, grazie al contributo regionale, hanno ampliato la loro offerta rendendola "polifunzionale", riuscendo dunque ad attivare la vendita di generi alimentari e l'erogazione di ulteriori servizi. Tre esercizi hanno stipulato convenzioni per il "servizio di biglietteria di trasporto pubblico locale", mentre due possono rilasciare permessi per la raccolta dei funghi. Il 69% dei negozi polifunzionali (11 su 16) offre servizi di noleggio di attrezzature sportive o per escursioni, mentre sette esercizi su 16 hanno un servizio di informazione turistica. Il 50% (8 su 16) dispone di servizi relativi a telefax, fotocopie e internet point. Sul bando 2023-2024 sono stati concessi circa 386.000 euro di contributi per 12 progetti. Gli esercizi finora avviati sono concentrati nelle province di Modena (14) e Piacenza (7). Seguono le province di Bologna e Forlì-Cesena con tre esercizi ciascuna, di Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia con un esercizio ciascuna. Il consigliere della Lega Emiliano Occhi ha evidenziato una "difficoltà maggiore o un minore interesse da parte dei privati a insediare attività nelle frazioni o nelle aree più lontane dal centro principale, nonostante i Comuni abbiano provato a pubblicizzare i bandi. Ho personalmente sentito alcuni Comuni del parmense che hanno riferito tale situazione". Da parte sua Matteo Daffadà del Pd ha rilevato che "a livello informativo la legge ha dato i suoi frutti. Dopo la fase di informazione ai Comuni, occorre fare un passo ulteriore per far comprendere alle attività e ai cittadini che c'è questa possibilità. Altra proposta potrebbe essere quella di alzare il massimale o la percentuale finanziabile, nel momento in cui rimangono dei fondi, anche per premiare chi ha mostrato di voler investire

La presidente della commissione Manuela Rontini, anche lei dem, ha ricordato che la norma "è nata nella scorsa legislatura per volontà dei consiglieri regionali. Nelle realtà montane, rurali ma anche interne di pianura, questi esercizi svolgono un ruolo di presidio sociale e di comunità". "A suo tempo- sottolinea ancora Rontini- incontrai i Comuni per raccontare questa norma e farne comprendere le opportunità: un lavoro di squadra che occorre continuare a fare