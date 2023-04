Commercio in centro storico, approvata la proroga del regolamento

La proroga del regolamento per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del centro storico è arrivata.

Nel consiglio comunale di oggi, il sindaco di Parma Michele Guerra ha anche voluto ribadire che la maggioranza è unita: "Ho ascoltato anch’io il dibattito vivace e politico - ha detto dopo i ripetuti attacchi delle opposizioni - credo che qui sia rappresentanti che stanno sui banchi delle minoranze sia quelli che stanno sul banco delle maggioranze sappiano cosa sia la politica. Molti di voi rappresentano partiti che governano la nostra nazione e le regioni in Italia e sanno cosa vuol dire stare in coalizione. Non è niente di segreto e di scandaloso che dentro le coalizioni ci sia dibattito. Ogni parte della coalizione porta dei temi. Trovo strano che ci si stupisca che dentro la coalizione esistano dibattiti. Abbiamo varato un regolamento che ha visto un confronto costante con le associazioni. I tre mesi? Sono un tempo definito sufficiente per uffici tecnici e per questo ci assumiamo la responsabilità politica di questa scadenza con la sicurezza di poter arrivare alla sua approvazione”. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza che votato a favore con l'eccezione di Marsico che si è astenuto. Ottolini e Costi hanno votato contro.