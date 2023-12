Commercio, dal Comune 100 mila euro per i negozi dell'Oltretorrente: bando aperto fino al 27 dicembre

Il Comune di Parma ha stanziato 100 mila euro per la valorizzazione dei negozi del quartiere Oltretorrente. Lo stabilisce la determina dirigenziale 2023-3297 del 12 dicembre del settore sviluppo economico. E' stato quindi pubblicato un avviso pubblico: le domande potranno essere presentate fino al 27 dicembre del 2023. Ogni attività commerciale potrà ricevere un contributo massimo di 15 mila euro lordi.

"L’Amministrazione Comunale si legge nel testo della delibera - nell’ambito delle azioni atte alla rivitalizzazione e il rilancio economico ha posto in essere varie iniziative in alcune zone della città - in particolare nell’Oltretorrente, tra le forme di sostegno agli esercizi commerciali attivi, ha previsto la concessione di contributi atti a favorire la riqualificazione di locali ed arredi, realizzare misure per garantire accessibilità e sicurezza, alla pulizia e cura i aree comuni a più esercizi, azioni di animazione e creazione di servizi a vantaggio di clienti e city users"