Complesso di San Paolo: pubblicato il bando per l’assegnazione di 12 postazioni di coworking

C’è tempo fino al 20 luglio per partecipare al bando pubblicato dal Comune di Parma per l’assegnazione di 12 postazioni di coworking al Laboratorio Aperto nel complesso di San Paolo. Le postazioni saranno assegnate per 8 mesi di cui 2 gratuiti. Il bando è reperibile al seguente link: https://bit.ly/3IlRJ4q

Il bando è rivolto a studenti, startupper, professionisti, imprenditori, accademici, enti no-profit, disoccupati, inoccupati -per l’avvio di progetto di occupazione autonoma -, con particolare riguardo ai macro-temi, in cui hanno trovato rappresentazione molte esperienze di open innovation nel settore agro-alimentare (cultura gastronomica, turismo enogastronomico, sostenibilità e cooperazione, qualità e sicurezza alimentare, tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, innovazione nella filiera alimentare; educazione alimentare e alimentazione per stili di vita migliori) e alle tre linee tematiche che declinano il tema di “Parma – Cultura dell'eccellenza agroalimentare”, all’interno delle quali si possono ipotizzare i seguenti ambiti di attività da sviluppare all’interno del Laboratori Aperto: formazione (education), esperienza (experience) e produzione (production).

La strategia sottesa al progetto ha l’obiettivo di fare del San Paolo il nucleo centrale di un nuovo sistema culturale integrato incentrato sul tema della cultura legata all’eccellenza agroalimentare.

Ai soggetti che si collocheranno utilmente in graduatoria sarà assegnata gratuitamente una postazione per due mesi. I vincitori dovranno impegnarsi a proseguirne l’utilizzo per ulteriori sei mesi a spese proprie, alla tariffa approvata con Delibera di Giunta n. 1112 del 10/05/2022 per un totale di € 390,00 iva inclusa (€ 300 per under 35) da pagare anticipatamente al momento della stipula del contratto.

Le postazioni messe a disposizione sono 12, fruibili dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 (periodo estivo 9.00 - 19.00). Si tratta di spazi ampi ed articolati, recentemente ristrutturati, dotati di ogni comfort da un punto di vista tecnologico, ambientale, energetico e di fruibilità.

Per candidarsi al bando del Laboratorio di Parma è sufficiente compilare il modulo allegato al bando e inviarlo entro il 20 luglio 2022 alle ore 12.00 a: laboratorioaperto@comune.parma.it insieme a: Curriculum Vitae del referente di progetto (in caso di progetti presentati da singoli);

Curriculum Vitale dei membri del team (in caso di progetti presentati da più persone) ed eventuale portfolio