Completati due nuovi impianti semaforici sulla via Emilia

Sono stati completati, in questi giorni, due nuovi impianti semaforici a chiamata pedonale sulla via Emilia: uno in corrispondenza del parcheggio scambiatore Ovest, l’altro in corrispondenza del parcheggio scambiatore Est.

I lavori sono stati finanziati da Smtp – Società per la mobilità ed il trasporto pubblico di Parma Spa – che ha stanziato 110mila euro per dare seguito ai due interventi che rientrano fra quelli di messa in sicurezza stradale e pedonale, messi in atto da Smtp in accordo con il Comune di Parma, in corrispondenza di importanti polarità del Trasporto Pubblico, quali sono i due parcheggi scambiatori.

I due nuovi semafori, infatti, risolvono criticità sugli attraversamenti sull’asse della via Emilia, in punti dove, in passato, si sono verificati incidenti anche gravi. Si aggiungono ai nuovi impianti semaforici a chiamata pedonale di recente attivazione, realizzati negli ultimi anni, su direttrici critiche quali Barriera Repubblica, viale Fratti, la parte retrostante del DUC, via Calatafimi, Stradone Martiri della Libertà e ad alcuni in corso di attivazione quali via Zarotto e Corcagnano altezza IC Verdi