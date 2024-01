Comune: 93 mila euro per i gettoni di presenza ai consiglieri comunali nel 2024

Nel corso del 2024 verranno stanziati poco più di 93 mila euro per i gettoni di presenza ai consiglieri comunali del Comune di Parma. L'impegno di spesa è stato assunto attraverso la determinazione dirigenziale DD-2024-90 del 17 gennaio 2024. Di questi 85 mila euro sono stati stanziati per la liquidazione dei gettoni dei consiglieri comunali e 8 mila euro per il versamento della relativa Irap. Per ogni seduta di consiglio comunale il gettone di presenza è di circa 50 euro netti. Nel corso del 2023 le sedute sono state 32