Comune: aperte le iscrizioni ai Servizi Educativi per l'Infanzia

Il Comune di Parma annuncia l'apertura delle iscrizioni per i nidi d'infanzia, servizi sperimentali 0/6 e scuole d'infanzia comunali e statali per l'anno scolastico 2024/2025. Le iscrizioni saranno disponibili esclusivamente online a partire da oggi, giovedì 18 gennaio, e si chiuderanno alle ore 23.59 di sabato 10 febbraio 2024.

Saranno messi a bando circa 732 posti per i servizi 0/3 anni e circa 1021 posti per le scuole d'infanzia. Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente online, autenticandosi tramite SPID o CIE. I link per ottenere informazioni con la massima chiarezza sulle modalità e sull'intera procedura e per procedere con la domanda di iscrizione sono i seguenti:

Nidi:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/nidi-d-infanzia/domanda-di-iscrizione-al-servizio-nidi-dinfanzia

Scuole Infanzia:

https://www.comune.parma.it/it/servizi/educazione-e-formazione/scuole-dell-infanzia/domanda-di-ammissione-al-servizio-scuole-dinfanzia

I genitori potranno indicare sino ad un massimo di 8 (otto) preferenze delle strutture in cui iscrivere il bambino/a, sulla base del proprio gradimento, indicando l’ordine di preferenza (1^, 2^, 3^, ecc.).

Dalla data di approvazione della graduatoria, l’utente ammesso si considera assegnatario del posto.

Se viene assegnata la prima scelta espressa, le famiglie non dovranno fare nulla.

Qualora venga assegnato un posto che non corrisponde alla prima scelta espressa, all’utente sarà concessa d’ufficio l’opportunità di rimanere in lista d’attesa per la prima preferenza espressa, conservando l’assegnazione ottenuta sino al 30/06. Dopo tale data verrà considerato definitivo il posto assegnato.

La graduatoria della lista d’attesa per le domande non soddisfatte sarà tenuta in considerazione per l’assegnazione dei posti che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre.

Per supportare gli utenti nella compilazione e nell’invio delle domande online, per tutta la durata dell’apertura del bando sarà possibile rivolgersi ai centri di comunità dei diversi quartieri della città – secondo orario di apertura - per richiedere supporto.