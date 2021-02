Comune: assemblea sindacale del personale educativo

E' pervenuta una comunicazione al Comune di Parma con la quale F.P. CGIL Parma ha indetto un’assemblea sindacale, rivolta al personale educativo del Comune di Parma, per il giorno 8 febbraio 2021, dalle ore 7.30 alle ore 9.30 in videoconferenza. Scuole e nidi d’infanzia hanno provveduto a dare tempestiva comunicazione alle famiglie dei possibili disagi, in quanto il servizio potrebbe subire variazioni di orario.