Morte del sindaco di Soragna: bandiera del Comune di Parma listata a lutto

Bandiera del Comune di Parma listata a lutto per onorare la scomparsa del sindaco di Soragna, Matteo Concari. Il Comune di Parma ha, in questo modo, condiviso il grave lutto che ha colpito la comunità di Soragna. Un segno di vicinanza e di solidarietà per ricordare Matteo Concari, prematuramente scomparso, a seguito di un malore, durante una cerimonia a Salsomaggiore, nell’espletamento delle funzioni di primo cittadino.