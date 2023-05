Esposte dal Municipio la bandiera tricolore e la bandiera europea listate a lutto per le 14 vittime e per il dramma dei 20 mila sfollati causati dall'alluvione che si è abbattuta sulla Romagna. Il lutto nazionale è stato proclamato dal Consiglio dei Ministri, che ieri ha varato il decreto con le prime misure per fronteggiare l'emergenza maltempo nella nostra Regione.