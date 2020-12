Comune: centri di raccolta rifiuti chiusi per la neve

Centri di Raccolta chiusi a causa del maltempo. Iren ha comunicato al Comune di Parma che, a causa delle avverse condizioni meteo, i centri di raccolta rifiuti di via Bonomi, via Barbacini, via Lazio e Largo Simonini, per oggi, lunedì 28 dicembre, rimarranno chiusi. Riapriranno in sicurezza domani, martedì 29 dicembre.