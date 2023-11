Comune: delegazione etiope in Municipio

Delegazione etiope in municipio. E’ stata accolta nel pomeriggio di oggi dal Sindaco, Michele Guerra, e dell’Assessora alla cooperazione internazionale, Daria Jacopozzi.

La delegazione, guidata dal vice ministro dell’agricoltura, Meles Mekonnen, e dal vice ministro dell’industria, Hassan Mohammed, ha fatto tappa nella città ducale nell’ambito di viaggio studio in Emilia Romagna, promosso dall’ AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo di Addis Abeba in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura etiope.

La visita, infatti, rientra nel programma di cooperazione allo sviluppo "Inclusive and Sustainable Value Chains Development in Oromia, Sidama and SNNP Regions " promosso da AICS Etiopia, con particolare riguardo alla filiera dell’agroalimentare e del pomodoro. Il progetto promuove la modernizzazione dei settori agricoli ed agroindustriali in cinque zone della regione di Oromia con lo sviluppo di colture agricole e trasformazione di catene di approvvigionamento del pomodoro con l’intento di aumentare l’inclusone delle donne e migliorare lo stato nutrizionale della popolazione. Parma ha al suo attivo il progetto.

Per la delegazione etiope si è trattato di una visita di studio molto importante in quanto Parma, con il progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile”, rappresenta un modello sostenibile nell’ambito dello sviluppo della filiera del pomodoro che può dare un contributo importante alla trasformazione dell’economia burundese e rispondere alla crescente domanda alimentare della popolazione. Il progetto di cui è capofila il Comune di Parma è finanziato da AICS ed è realizzato attraverso un partenariato territoriale che vede insieme istituzioni, associazioni e privati.