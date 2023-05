Comune di Parma e Cnr-Imem insieme verso l’obiettivo della neutralità climatica

Il Comune di Parma e CNR-IMEM (lstituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo) hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione concreta per il raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica nel territorio del Comune entro il 2030.

L’Accordo rientra nell’ambito del Progetto Parma Climate Neutral 2030 all’interno della Missione EU “100 European Climate Neutral & Smart Cities by 2030” e, più in generale, nell’ambito della Allenza per la Neutralità Carbonica nella Provincia di Parma che già impegna la Provincia di Parma, il Comune e il CNR insieme a numerosi attori locali.

L’accordo, che prevede l’attuazione di un impegnativo piano di attività, è già operativo per la realizzazione in prima istanza due Progetti fortemente innovativi.

Il primo è il Progetto KINETIC “Knowledge Integration for Neighbourhoods in Energy Transition led by Inclusive Communities” che si svolge contemporaneamente in altre due città europee: Copenaghen supportata dall’Università di Aalborg e Bucarest supportata da Urbasofia. Si tratta di un approccio avanzato alla rigenerazione e alla riqualificazione della città, a partire dalla matrice energetica, in cui viene analizzato ed approfondito il tema del bilancio energetico in equilibrio fra importazioni ed esportazioni di energia, il tema zero emissioni di CO2 e il surplus di produzione locale di energia rinnovabile.

Fra le azioni che si svolgeranno all’interno del Comune di Parma, il coinvolgimento della comunità del distretto energetico pilota che coinciderà con la Comunità Energetica del Campus -“CER Campus”, attraverso cui condividere profili di consumo di energia, il censimento degli impianti a energia rinnovabile esistenti nel distretto e gli scenari di composizione degli utenti, dei produttori di energia e dei consumatori con profili energetici diversificati in grado di compensare la produzione di energia da Fonti Energia Rinnovabile con il consumo al suo interno. Il progetto “CER Campus” coinvolge oltre al CNR-IMEM di Parma e all’Università di Parma, anche vari utenti commerciali e domestici adiacenti al campus.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione della mappatura del potenziale dei Positive Energy District (PED) nella città di Parma, individuando tutte le opportunità di rigenerazione urbana collegata con le opportunità della creazione delle CER in ambito urbano, con il supporto dell’ente di ricerca EURAC di Bolzano.

Il secondo è il Progetto CANVAS che si occupa di fotovoltaico integrato nell’ambiente costruito mettendo a sistema alcuni fra i migliori laboratori di ricerca e innovazione del settore a livello nazionale (CNR, EURAC, RSE, Università di Torino, Università di Milano Bicocca, CESI, Politecnico di Torino).

L’obiettivo del progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma “Ricerca di Sistema Elettrico”, è lo sviluppo di tecnologie avanzate per una nuova generazione di prodotti fotovoltaici destinati all’integrazione negli edifici e, più in generale, nell’ambiente costruito. In base all’obiettivo della neutralità climatica entro il 2030, la sede del Direzionale Uffici Comunali (DUC), che sarà oggetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico risulta essere adatto a fare da caso-studio per CANVAS e, allo stesso tempo, avere beneficio dai risultati della fase di sperimentazione. Lo sviluppo di un modello/gemello digitale dell’edificio DUC a cui abbinare le potenzialità fotovoltaiche al fine di un equilibrio energetico tra produzione di energia rinnovabile e consumi o come Prosumer in una Comunità Energetica Rinnovabile, porterà allo sviluppo di tecnologie avanzate per una nuova generazione di prodotti fotovoltaici destinati all’integrazione negli edifici.

Soddisfazione espressa anche dal Sindaco, Michele Guerra: ““Essere una città smart significa progettare il proprio futuro facendo perno sull’innovazione e sulla capacità di affrontare le sfide future. L’accordo tra Comune e CNR-IMEM riporta al centro il ruolo della scienza e delle nuove tecnologie nel campo della sostenibilità ambientale ed energetica“.

“L’accordo tra Comune e CNR – IMEM – sottolinea l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Gianluca Borghi – rappresenta una tappa importante nel percorso intrapreso dall’Amministrazione per traguardare l’importante obiettivo di Città Climate Neutral nel 2030. Parma assieme ad altre 100 città europee e 8 italiane è stata scelta dalla Commissione Europea per raggiungere questo epocale obiettivo che perseguiamo con tenacia e determinazione. La sostenibilità ambientale è un tema trasversale che ha ricadute importanti sul miglioramento della qualità della vita, un tema strategico per l’Amministrazione e l’accordo va in questo senso”.

“Il CNR è fortemente impegnato non solo nelle attività di ricerca nell’ambito della transizione ecologica e della neutralità carbonica ma anche a supporto delle amministrazioni locali per perseguire questi obiettivi” ricorda l’ing. Andrea Zappettini, Direttore del CNR-IMEM.