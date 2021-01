Comune: graduatoria definitiva bando di Edilizia Residenziale Sociale

Da oggi e per trenta giorni consecutivi è pubblicata all’Albo pretorio o line del Portale Internet del Comune di Parma la graduatoria definitiva del bando di Edilizia Residenziale Sociale (ERS).

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata il 5 ottobre 2020 e il termine per la presentazione di eventuale ricorso è scaduto in data 4 novembre 2020.

Il Bando ERS offre sostegno ai nuclei familiari che, pur avendo un reddito ed entrate economiche certe, farebbero fatica a sostenere un affitto a mercato libero. Si tratta quindi di tutti quei nuclei esclusi dalle graduatorie per l’ERP perché con redditi sono troppo alti ma che, ovviamente, necessitano di affitti adeguati al loro reddito per far quadrare i budget familiari.

E' importante evidenziare la necessità di alloggi privati da assegnare a questi nuclei per i quali il Comune di Parma, tramite l’Agenzia per la Locazione, mette a disposizione un fondo di garanzia e un tutoring continuo per tutelare il regolare pagamento degli affitti.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:

Sportello Multifunzionale Casa – Viale Bottego, 2/a – Parma

Sportello di Acer - Vicolo Grossardi, 16/a –Parma

Lunedì 8.30-13.00 e 15.00-18.00; giovedì 8.30-13.00

Martedì, mercoledì e venerdì su appuntamento – tel. 0521 -215248/215351/215111