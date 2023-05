Il Comune di Parma alla Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità

Anche quest’anno il Comune di Parma ha preso parte alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, domenica 21 maggio. Il motto della marcia, edizione 2023, è “Trasformiamo il futuro”.

Per l’Amministrazione erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, l'Assessora alla Cooperazione Internazionale, Daria Jacopozzi, e la Consigliera Victoria Inioluwa Oluboyo, con il gonfalone del Comune di Parma.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi, ha dichiarato: “Questa Marcia della Pace ha visto la massiccia presenza non solo del Comune di Parma ma di tante realtà della nostra città, in particolare dell’università e delle scuole, oltre a numerose associazioni e semplici cittadini. Aver firmato insieme alle nostre istituzioni scolastiche il “Patto di Assisi”, che mette al centro l’educazione delle giovani generazioni, la fratellanza e la pace, rappresenta un impegno dall’alto valore simbolico, che ribadisce quanto scritto a chiare lettere nella Carta Costituzionale ed è in linea con i principi democratici e repubblicani dello Statuto del Comune di Parma”

L’Assessora Daria Jacopozzi ha dichiarato: “Il seminario, in programma (oggi) lunedì 22 maggio alle 15.30 al palazzo del Governatore, sulla economia di Francesco è in sintonia con le finalità della settimana civica che si è conclusa con la Marcia della Pace. Il Comune di Parma si impegna con l’università e le scuole a sviluppare una ricerca sull’economia disarmata e più giusta, condizione necessaria per costruire società coese in un mondo globale. Inoltre ci siamo affiancati alla Rete Scuole per la Pace per costruire insieme un evento che vedrà protagonisti gli studenti al Parco Ducale nella giornata del 27 maggio prossimo”

La Marcia ha segnato l’avvio della preparazione del grande “Summit of the Future” che l’Onu intende realizzare nel 2024, per riaffermare gli impegni della Carta delle Nazioni Unite e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e rilanciare la cooperazione internazionale di fronte alle grandi crisi planetarie. Durante la Marcia ha preso avvio la raccolta delle proposte d’azione che l’Italia porterà alle Nazioni Unite per la scrittura del “Patto per il futuro” che i capi di Stato di tutto il mondo saranno chiamati a firmare a New York.