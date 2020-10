Comune: modifiche alla viabilità in strada Bassa dei Folli

Modifiche alla viabilità in strada Bassa dei Folli per lavori di potenziamento della rete elettrica. Dalle ore 09:00 del 14/10/2020 al 21/10/2020, dalle 00:00 alle 24:00, istituzione del divieto di circolazione, eccetto attività economica ubicata sul lato Ovest, in Strada Bassa dei Folli – da Via Bodrio, incrocio incluso, a Via Ziliani, incrocio escluso.

Dal 22/10/2020 al 7/11/2020, dalle 00:00 alle 24:00, sono previsti il restringimento di carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, in Strada Bassa dei Folli – da Via Ziliani esclusa al civ.151, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

L'istituto scolastico adiacente, scuola elementare Bozzani, resterà comunque sempre agevolmente raggiungibile, anche attraverso diversi itinerari alternativi disponibili, su strada Traversetolo e strada Argini Parma. Per i mezzi che percorrono strada Bassa dei Folli, provenienti da Parma, sarà possibile, infatti, utilizzare la deviazione su strada Serra, strada Argini Parma e via padre Rouby, Oppure è possibile percorrere il seguente itinerario: strada Simonetta, strada Traversetolo, via Mirandola, Strada Bassa dei Folli.