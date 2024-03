Il Comune rinnova il parco auto: prende a noleggio 16 nuovi mezzi ibridi

Il Comune di Parma rinnova il proprio parco auto nel segno della sostenibilità ambientale e della riduzione dei costi di gestione e manutenzione in un’operazione condivisa tra Assessorato al Patrimonio guidato da Marco Bosi, Assessorato alla Sostenibilità Ambientale guidato da Gianluca Borghi ed Assessorato alla Manutenzioni la cui delega è in capo a Francesco De Vanna.

Le misure messe in atto, infatti, rientrano fra quelle che l’Amministrazione ha programmato per ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di anidride carbonica, in linea con quanto previsto dagli obiettivi di Parma città Carbon Neutral per il 2030.

È stata, pertanto, prevista la dismissione di circa 27 veicoli sottoposti a verifiche e considerati ormai vetusti.

L’Amministrazione ha optato per una forma contrattuale innovativa che prevede la fornitura di “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni”. Sono state quindi seguite le procedure di gara per l’’individuazione del fornitore. Il Comune ha aderito a tre Accordi Quadro Consip “Veicoli in noleggio 2”, stipulati tra Consip e le tre società di noleggio Leasys Spa, LeasePlan Italia Spa e Ald Automotive Italia Srl.

I vantaggi legati a questa operazione sono la riduzione dell’età media dell’autoparco comunale, dei costi manutentivi e riduzione del numero complessivo dei mezzi comunali, inoltre i mezzi presi a noleggio sono in gran parte ibridi (benzina/elettrici) con ricadute positive per l’ambiente in termini di minor emissioni inquinanti in atmosfera.

Si tratta di 16 nuovi mezzi di cui: 12 Fiat Panda 1.0 FireFly con alimentazione ibrida elettrica e benzina; 2 Fiat Tipo HB Hybrid alimentazione ibrida elettrica e benzina e 2 Fiat Ducato autocarro cabina singola alimentazione diesel.

Gli accordi prevedono la fornitura dei nuovi mezzi in noleggio per un periodo di 4 anni, con costi, per il quadriennio di circa 245mila euro. Il servizio include la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni di carrozzeria, veicolo sostitutivo, soccorso stradale, copertura assicurativa kasko con franchigia e gestione sinistri.