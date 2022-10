Comune di Parma: bando di concorso per quattro Istruttori Direttivi Contabili

Il Comune di Parma ha pubblicato un bando di concorso pubblico per soli esami per quattro Istruttori Direttivi Contabili, categoria giuridica D, a tempo indeterminato e pieno.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata solo per via telematica, compilando il modulo on line disponibile sul sito istituzionale www.comune.parma.it, sezione Atti e Bandi-Bandi di concorso. Link diretto: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Bando-di-concorso-pubblico-per-soli-esami-per-n-4-posti-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-istruttore-direttivo-tecnico-contabile-Cat-Giur-D.aspx

Le domande devono pervenire entro il 24 novembre 2022.

Per informazioni si può contattare il numero unico di telefono del Comune di Parma: 052140521.

Link al bando: https://www.comune.parma.it/it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/bandi-di-concorso/concorso-pubblico-per-soli-esami-per-la-copertura-di-n-4-posti-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-istruttore-direttivo-tecnico-contabile-cat-giur-d