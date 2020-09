Comune: presentato il progetto per la ristrutturazione dello stadio Tardini

Nei giorni scorsi è stato depositato formalmente un progetto di ristrutturazione dello stadio comunale Ennio Tardini da parte della società Progetto Stadio Parma srl e che tale deposito, ai sensi della Legge 147/2013 modificata con il DL 185/2015 (cosiddetta "Legge Stadi"), ha dato il via all'iter autorizzativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei prossimi giorni verrà convocata la conferenza dei servizi preliminare che avrà 90 giorni per dichiarare se vi è pubblico interesse e approvare il progetto preliminare. L'Amministrazione esprime soddisfazione per l'avvio formale della procedura: "Sono molto contento che finalmente si sia dato il via all'iter che permetterà alla città di dotarsi di un impianto moderno e funzionale, di servizio non solo al Parma Calcio, ma anche al quartiere e alla città tutta" - ha detto il Vicesindaco Marco Bosi che prosegue - "abbiamo sempre detto che uno stadio moderno non può essere fonte di disagio ogni due settimane e restare chiuso gli altri giorni dell'anno. La ristrutturazione permetterà di avere finalmente un impianto che riduca i disagi per i residenti, valorizzi il quartiere e permetta ai tifosi di vivere la partita con un elevato standard di servizi".