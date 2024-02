Comuni-Chiamo: 12 mila euro per rinnovare la licenza d'uso fino al 31 dicembre

Il Comune di Parma ha deciso di continuare ad utilizzare l'App Comuni-Chiamo per la gestione delle segnalazioni dei cittadini su problematiche legate al degrado, al verde pubblico e i rifiuti. Per farlo ha disposto il rinnovo della licenza d'uso fino al 31 dicembre del 2024. La spesa è di 10 mila e 400 euro più Iva, ovvero di 12 mila e 688 euro: il pagamento è stato disposto nei confronti dell'azienda Comuni-Chiamo che gestisce il servizio ed ha sede a Bologna. Lo stabilisce la determina dirigenziale DD-2024-275 del 7 febbraio.

Il sistema Comuni-Chiamo, come scritto nel testo, "facilita la comunicazione tra i cittadini e i Comuni, rendendo accessibile un sistema per effettuare segnalazioni direttamente dal sito istituzionale del Comune, una Piattaforma web esterna e una App per segnalazioni gratuite, semplici da usare e ricche di funzionalità, che consentono di segnalare tutti i piccoli e grandi problemi del quotidiano rilevati nel territorio, come ad esempio guasti all’illuminazione pubblica, danni a patrimonio di uso comune oppure inerenti l’esercizio dei rifiuti o la cura del verde urbano"