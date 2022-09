Università: il 22 settembre evento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Si terrà giovedì 22 settembre, a partire dalle 10.30, un evento di approfondimento sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che il Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna organizza insieme all’Università di Parma e al Tecnopolo. L’appuntamento, ospitato al Centro Sant’Elisabetta (Campus Scienze e Tecnologie dell’Ateneo), nasce per iniziativa di alcuni soci del Clust-ER impegnati nel Tavolo Sharing Economy & Energy con l’obiettivo di produrre un white paper sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER.

La giornata prevede due momenti: la mattina - dopo i saluti di Fabrizio Storti , Pro Rettore alla Terza Missione, di Morena Diazzi, Dg della Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione Emilia-Romagna, e di Sandro Fuzzi, Presidente del Clust-Er Greentech - verranno presentati i risultati dell’indagine “Criticità nello sviluppo delle CER”, curata da ENEA e Clust-ER Greentech. A seguire, una tavola rotonda per commentare quanto emerso dall’indagine, con la partecipazione di AESS, ANCI, ART-ER, ENEA, ENEL X, GSE, INNOVA COOP e RSE.

Sarà possibile assistere alla sessione della mattina da remoto, richiedendo il link della diretta.

Nel pomeriggio, i partecipanti in presenza si divideranno in quattro tavoli tematici per discutere possibili soluzioni e proposte alla luce delle criticità emerse in mattinata. Al termine è prevista una sessione plenaria per condividere i risultati del lavoro a gruppi e gettare le basi del white paper.

Chiuse le iscrizioni per partecipare in presenza.

Il Tecnopolo dell’Università di Parma e il Centro interdipartimentale per l’Energia e l’Ambiente – CIDEA, in particolare il Direttore Agostino Gambarotta , hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e alla definizione della giornata.