Comunità iraniana, le scuse dell’università: “Dispiaciuti per avere urtato la sensibilità”

In relazione al comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, 13 giugno, dalla Comunità iraniana di Parma e dagli Studenti iraniani di Parma, l’Università di Parma precisa quanto segue.

"L’Ateneo si scusa per avere urtato la sensibilità di coloro che hanno scritto, ma avendo ricevuto richiesta ufficiale da una Ambasciata accreditata ha proceduto all’inoltro per cortesia istituzionale. Questo non significa una presa di posizione dell’Università di Parma, che anzi ribadisce la propria attenzione ai temi dei diritti, della democrazia e della libertà di pensiero, valori che ha sempre considerato ineludibili, e conferma la propria vicinanza al popolo iraniano, già manifestata anche pubblicamente in diverse occasioni. Per quanto attiene al tema della privacy, sollevato dalla Comunità iraniana di Parma e dagli Studenti iraniani di Parma, l’Ateneo sottolinea che naturalmente gli indirizzi mail cui è stato inoltrato il testo non sono stati diffusi all’esterno né condivisi con alcuno"