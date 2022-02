Conad Centro Nord dona 32 mila euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini di Parma

L’impegno di Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale, grazie all’iniziativa di collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”. Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa da Conad Centro Nord nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 210 mila euro per un grande progetto di solidarietà. Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Centro Nord ha devoluto 50 centesimi a favore di sei ospedali specializzati nella cura dei bambini presenti nei territori in cui la Cooperativa e i Soci operano ogni giorno: l’Ospedale Bambini Buzzi di Milano, l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Ospedale dei bambini "Pietro Barilla" di Parma, l’Ospedale di Piacenza, l’Ospedale dei bambini di Brescia e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

Per la provincia di Parma sono stati donati 32 mila euro a favore dell’Ospedale “Pietro Barilla” per l’acquisto di una nuova strumentazione tecnologica avanzata per la diagnosi e la cura dei giovani pazienti. “Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra la nostra Cooperativa, i nostri Soci e i nostri Clienti, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di collezionamento solidale dimostrando attenzione, sensibilità e generosità” spiega Rosanna Cattini, Vice Presidente di Conad Centro Nord. “Oggi esprimiamo anche un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria. Siamo “Persone oltre le cose” ed è grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore concreto per il territorio, andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro”. “Anche quest’anno Conad ci ha fatto sentire la sua presenza ed il suo attaccamento all’Ospedale Barilla e principalmente ai piccoli pazienti devolvendo una cifra veramente importante alla nostra struttura”, ha affermato Gian Luigi de’ Angelis, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. “Per questo vogliamo ringraziare di cuore una iniziativa che continua nel tempo e che ha permesso di aumentare le complesse tecnologie di cui abbiamo quotidianamente bisogno anche per le molteplici specialità presenti. Anche quest’anno la somma devoluta sarà impiegata in questo senso e come sempre daremo a Conad riscontro della donazione”.

Ai ringraziamenti si è unito Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma: “Grazie a Conad rafforziamo l’Ospedale dei bambini Pietro Barilla con progetti concreti ai quali sono state destinate tutte le donazioni di Conad fatte negli anni, come da espressa richiesta del donatore, in questo caso puntiamo sull’implementazione delle apparecchiature”. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.