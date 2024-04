Concerto del 25 aprile: tutti i divieti

In vista della manifestazione celebrativa per il 79° anniversario della Festa della Liberazione del prossimo 25 aprile in piazza Garibaldi sono state predisposte ordinanze volte a disciplinare le modalità di svolgimento dell'evento e garantire le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica.

Dalle ore 18 e fino alla fine degli eventi previsti nel perimetro delimitato dalle seguenti strade (comprese): viale Mariotti; via Pigorini; borgo della Cavallerizza; piazza della Pace (lato Palazzo della Provincia); via Garibaldi; via Pisacane; strada al Duomo; piazza Duomo (lato Battistero); via Cardinal Ferrari; strada Cairoli; via XXII Luglio; borgo del Canale; borgo San Silvestro; borgo San Lorenzo; borgo Giacomo Tommasini; via Ferdinando Maestri; via Farini; borgo Palmia; via Cavestro; via Mazzini (compresi gli esercizi insediati all’interno della “Galleria Polidoro/Bassa dei Magnani”), saranno in vigore i divieti a seguire.

Divieto di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi

Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi.

Dalle ore 18.00 e fino alla fine dell’evento, all’interno dell’area del concerto, divieto assoluto di introduzione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5° in qualsivoglia contenitore.

I divieti di cui sopra sono estesi anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all’interno delle aree e del perimetro come sopra delimitato.

L’inottemperanza a quanto disposto prevede sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.

Nell'area della manifestazione è inoltre vietato introdurre: valigie/borse/zaini sup. a 10 lt.; bombolette spray di qualsiasi tipo; trombette da stadio; armi da sparo, anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale, e oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi; catene; lattine, borracce, bottiglie, a eccezione delle bottigliette di plastica da 05 ml senza tappo; bastoni per selfie, treppiedi; ombrelli con punta, mazze, aste; strumenti musicali e di amplificazione sonora; penne e puntatori laser; droni; biciclette, skateboard, pattini, overboard e monopattini; artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.

Non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’abuso di sostanze stupefacenti, né a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne renda difficile l’identificazione. Non sarà inoltre consentito l’arrampicamento sulle strutture.

È invece consentito introdurre nell’area della manifestazione: medicinali con prescrizione del medico (come insulina, antidolorifici, antibiotici); stampelle o tutori (con certificato medico); sigarette elettroniche; accendini; ombrelli senza punta (formato poket).