Giustizia riparativa: martedì 6 dicembre concerto degli Hotel Monroe nel carcere di via Burla

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, è ripreso il “Nuovi Mondi - Prison Tour” che da giugno 2022 sta riportando la band parmigiana degli Hotel Monroe a suonare live nelle carceri italiane. È imminente anche l’uscita di un nuovo singolo inerente a questo progetto. È un progetto particolare e importante quello che ha coinvolto la band parmigiana degli Hotel Monroe che, nell’ambito di una iniziativa per promuovere la Giustizia Riparativa come modello della l’esecuzione della pena, con il “Nuovi Mondi - Prison Tour” stanno portando il loro rock live nelle carceri di tutta Italia. Il 6 dicembre sarà la volta degli Istituti Penitenziari di Parma ospitare una nuova tappa del tour.

“Lo show del Nuovi Mondi Prison Tour è a tutti gli effetti un concerto normale – racconta Nicola Pellinghelli – però in un contesto assolutamente speciale. Siamo stati fin da subito entusiasti di entrare a far parte di questo progetto, anche se non sapevamo cosa aspettarci. L’impatto con la realtà del carcere è stato fortissimo...Ci ha cambiato come persone, e come band. Abbiamo capito in pieno il significato di un concetto che per noi era ancora astratto: quello della giustizia riparativa, della quale oggi invece siamo testimoni consapevoli.” Ma che cos’è la giustizia riparativa e perché è così importante? Lo spiega Clizia Cantarelli (mediatrice penale e coordinatrice del Polo Universitario Carcere di Parma) ideatrice insieme a Giuseppe La Pietra (Pastorale carceraria di Parma.) del progetto:

“La riforma dell’ordinamento carcerario del 1975 introduceva già questo concetto: oltre il modello sanzionatorio, il trattamento penitenziario deve offrire anche un percorso utile al reinserimento sociale del carcerato attraverso il lavoro, lo studio, le attività culturali e sportive, senza tralasciare rapporti con il mondo esterno. Perché questo percorso sia pienamente efficace deve coinvolgere tutte le altre parti in causa, un triangolo al cui centro si trovi il reato e ai vertici la vittima, l’autore di reato e la Comunità per creare una rete relazionale interattiva con l’obbiettivo di sanare la ferita inferta.

Attraverso “Nuovi Mondi - Prison Tour” si sta applicando con efficacia questo modello. La comunità esterna entra nelle strutture di detenzione, conosce il luogo, gli spazi, tutti gli attori che lo abitano, interessandosi di quello che realmente rappresenta la ‘comunità carcere’. Al centro c’è l’interazione e la relazione tra le persone. Contestualmente il carcere esce, attraverso la narrazione, le parole, la tessitura di nuove storie che non restano ferme al momento della commissione del reato.” Nei prossimi giorni gli Hotel Monroe annunceranno l’uscita di un singolo dedicato proprio a questo progetto:

“Quello che è successo è stato in qualche modo inaspettato – spiega Roberto Mori, cantante degli Hotel Monroe – Noi abbiamo portato in carcere le nostre storie, ma dal carcere, a nostra volta, abbiamo portato fuori qualcosa...Un’emozione, una storia che poi è diventata una canzone.”

“Non sarà un vero e proprio singolo – continua Nicola – anche perché le sonorità di questa ballata chitarra voce sono abbastanza lontane da quelle tipiche degli Hotel Monroe che ritroverete nei nuovi brani in uscita nel 2023. Crediamo però sia importante che questo pezzo, che fino ad oggi abbiamo eseguito solo in questo tour, possa uscire da quel contesto per raccontare qualcosa del carcere al “mondo esterno”, creando quella connessione tra le parti, auspicata dal modello di giustizia riparativa.”