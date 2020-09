Conclusi i lavori al parcheggio funzionale dell’Auditorium Paganini: investiti 600 mila euro

Si sono conclusi i lavori di ampliamento e riqualificazione del parcheggio funzionale all’Auditorium Paganini, nel Parco della Musica. Si tratta di interventi che il Comune ha concordato e sono stati eseguiti da Parma Infrastrutture, in sinergia con il Consorzio Paganini. I fondi messi a bilancio per dare seguito all’intervento ammontano a 600 mila euro. Oggi l’area a parcheggio è stata completamente rinnovata assieme alla sistemazione di alcune porzioni di aree verdi ad essa funzionali.

Gli interventi rientrano nel quadro di un progetto più ampio di riqualificazione dell’ex parco Eridania in Parco della Musica per sui sono stati previsti fondi complessivi pari a 1 milione e 100 mila euro, volti alla riqualificazione e rigenerazione di un’area centrale della città, dopo i lavori che hanno interessato la messa in sicurezza della ciminiera, colpita, in autunno da un fulmine. L’obiettivo è quello di valorizzare uno spazio urbano strategico da un punto di vista culturale, in cui hanno sede il Consorzio Paganini con gli spazi congressuali del Paganini Congressi e la Fondazione Toscanini con le attività musicali riferite all’Auditorium e al nuovo Centro di Produzione Musicale (C.P.M.) Arturo Toscanini.

I lavori hanno comportato la riqualificazione della area posta ad est dell’auditorium Paganini, con un’estensione di oltre 2.500 metri quadrati, e che era precedentemente contrassegnata da un fondo in ghiaia e dalla presenza di alberature sparse. La parte in ghiaia è stata quindi adibita all’ampliamento del parcheggio con l’inserimento di pavimentazione in cubetti di porfido e aree di sosta in grigliato drenante. E’ stato effettuato poi il ripristino delle aree di sosta già esistenti con l’inserimento di cordoli stradali perimetrali, in grado di separare fisicamente le aree di sosta dalla parte dedicata alla viabilità. A questo si aggiungono gli interventi di riqualificazione della illuminazione pubblica e dell'intero parcheggio, comprensivo di 170 stalli di sosta.

E’ stata modificata la posizione del cancello nord di accesso al parco Falcone Borsellino, che interferiva con l’area di parcheggio. Inoltre è stata realizzata la dorsale principale della rete irrigua, per l’impianto di irrigazione, che sfrutta l’acqua del pozzo presente all’interno parco.