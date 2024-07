Concluso il primo anno per la scuola della casa del popolo Thomas Sankara

Martedì 25 giugno, presso la casa del popolo Thomas Sankara nel quartiere san Leonardo, si è tenuta la festa conclusiva delle attività della scuola di italiano, attiva da quattro mesi.

Le lezioni, a cura di militanti e sostenitori di Potere al Popolo, si sono svolte ogni martedì pomeriggio e mercoledì mattina, e hanno coinvolto circa una ventina di uomini e donne, di varia provenienza e con diversi livelli di conoscenza della lingua italiana.

"Abbiamo voluto creare un altro spazio in città per venire incontro non solo alla difficoltà della barriera linguistica - spiega Sofia, una delle militanti che hanno coordinato le attività - ma anche alla necessità di creare un momento di convivialità e scambio interculturale. Imparare a comunicare in italiano per queste persone è la chiave per sentirsi finalmente parte della società. Ma le nostre lezioni vogliono essere anche un momento di confronto su tematiche che vanno ben al di là della grammatica o dello studio della lingua. Infatti, nell'incontro con la popolazione migrante, ci si trova ad affrontare questioni di natura oltre che culturale anche politica e sociale, che scaturiscono dalle numerose difficoltà della loro vita quotidiana. Proprio per questo tentativo di avere uno sguardo allargato e per la volontà di creare un percorso di condivisione e conoscenza attiva dei propri diritti, preferiamo parlare non di un volontariato in un senso assistenzialista, bensì di un'esperienza mutualistica".

Intervenire, dunque, "in un quartiere spesso dimenticato dalle istituzioni e dalle associazioni, conoscere da vicino chi ha avuto un percorso di migrazione e il mondo che si trova ad affrontare, allo scopo di portarne in piazza e all'attenzione del Comune le istanze, questo è il senso dell'attività di Potere al Popolo".