Concorsi della Provincia: più di 1.500 iscritti

Stanno ottenendo una massiccia adesione i concorsi organizzati dalla Provincia anche per conto dei Comuni che hanno aderito alla relativa convenzione: sono 1556 gli iscritti in totale. Si sono concluse nei giorni scorsi le prove per i concorsi tecnici, di cui 124 per l’assunzione di laureati (categoria D) e 95 per l’assunzione di diplomati (Categoria C).



Inoltre si sono chiuse ieri le iscrizioni per i 2 concorsi per impiegati amministrativi, di cui 551 per laureati (Categoria D) e 786 per diplomati (Categoria C).

La prova di idoneità si svolgerà il 17 maggio online (con doppia telecamera e gestita da società specializzata) in parte con test in parte con domande aperte.



Alla lista di idonei che verrà stilata potranno attingere Comuni e Unioni, che faranno sostenere ai candidati solo una prova semplificata prima dell’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle loro necessità.



Soddisfatto il Presidente della Provincia Andrea Massari: ”Un ottimo segnale per tutti gli enti locali del territorio, che potranno incrementare il loro personale senza sostenere le lunghe e costose procedure dei concorsi. La Provincia continua nella sua opera di supporto e sostegno ai comuni.”