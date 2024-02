Da Parma al concorso internazionale di danza: premio speciale per Valentina e Alessandra

E’ alla Fortezza da Basso di Firenze che, con oltre 5000 ballerini provenienti da tutto il mondo, si è tenuta la 18a edizione di Expression, storico concorso internazionale di danza che ha luogo durante Danza in Fiera, la più importante fiera dedicata alla danza.

Il Concorso crea opportunità educative e professionali per i giovani ballerini, fungendo da trampolino di lancio per una carriera nel mondo della danza.

Nel caso di Alessandra e Valentina il concorso è una sfida nella sfida, per dimostrare che si può essere artisti e danzatori anche se al posto delle scarpe da punta si sale sul palco a bordo di una carrozzina a rotelle.

Orgogliosa la coreografa e le insegnanti della New DanceClub - DiversitAbility che anche a distanza hanno fatto il tifo e sostenuto le performer parmigiane. Valentina Barbarini aveva già gareggiato nell’edizione 2023 come solista, quest’anno ha calcato il palco con un passo a due dal titolo Paint it black insieme alla collega Alessandra Cinque.

La Giuria del Concorso Expression è formata da insegnanti, coreografi, ballerini e direttori di scuole di danza di fama internazionale ha applaudito emozionata e consegnato un premio speciale invitando le ragazze a proseguire nello studio e non mollare.

E’ davanti alla giuria formata da: Ofelia Omoyele Balogun, Nicola Monaco, Fabio Crestale, Massimo Gerardi che Alessandra e Valentina si sono esibite. L’organizzazione dopo una preoccupazione iniziale legata alla logistica e movimentazione delle performers, ha elogiato emozionata la performance.

“Non solo danza paralimpica, ma semplicemente Danza, in ogni sua forma e manifestazione” dichiara la coreografa Ferrari. “E’ ora di uscire dalla dicotomia normodotati- disabili” aggiunge Alessandra Cinque “La danza è danza e ognuno descrive a modo proprio e con le proprie capacità” conclude Valentina Barbarini.

E domenica 25 febbraio 2024 Alessandra e Valentina calcheranno il palco del Teatro Comunale di Piacenza per il Piacenza Prix Danse organizzato da Manuela Verna.