Confesercenti Parma: corso di formazione per l’avvio di attività turistiche

All’interno del vasto panorama delle attività turistiche, è essenziale riconoscere le diverse sfaccettature e le specifiche competenze necessarie per poterle gestire con successo. Cescot-Confesercenti Parma, sempre attenta alle esigenze del territorio e dei suoi imprenditori, si fa promotrice di una nuova iniziativa formativa dedicata all'avvio di attività turistico-ricettive extra-alberghiere.

I numeri degli arrivi e delle presenze turistiche, soprattutto dall’estero, su Parma e provincia sono in costante aumento, offrendo nuove e significative opportunità imprenditoriali. Sempre più persone sono interessate a capire come poter trasformare il loro appartamento in una fonte di reddito attraverso il turismo ed è fondamentale costruirsi una propria professionalità.

In questo contesto, in collaborazione con AssoTurismo, Confesercenti Parma apre le iscrizioni al corso "Avvia la tua attività turistico ricettiva extra-alberghiera (B&B, Affittacamere, appartamenti turistici, Room&Breakfast)". Il corso, della durata complessiva di 12 ore, si terrà in modalità videoconferenza e sarà possibile iscriversi fino a martedì 27 febbraio. All'interno del programma formativo, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire temi basilari, quali le definizioni normative, i canali di finanziamento disponibili, la redazione di un business plan efficace e la progettazione di un piano marketing mirato.

"Questo corso rappresenta un'opportunità preziosa per coloro che desiderano intraprendere un’attività nell'ambito dell'ospitalità turistica extra-alberghiera" spiega Stefano Cantoni, responsabile di Fiepet Parma. "Siamo convinti che l'acquisizione di competenze specialistiche, insieme a una solida cultura digitale e alla conoscenza approfondita dell'organizzazione turistica locale, possa fare la differenza nel successo di un'attività nel settore."

Per informazioni dettagliate sul programma e per iscrizioni rivolgersi a Valeria Longhi - tel. 382611 - o visitate il sito: cescotparma.com