In occasione della “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera”, che si celebra il 17 marzo, si è svolta, questa mattina, al parco ex Eridania – Parco della Musica, la cerimonia di consegna della Costituzione agli studenti neo diciottenni. Al momento hanno preso parte il Prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi; il Presidente del Consiglio Comunale, Michele Alinovi; il Presidente della Provincia, Andrea Massari; il Presidente della Consulta provinciale degli studenti di Parma, Nicolas Mantovani, Simona Scalzo dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il testo della Costituzione è stato consegnato a circa una sessantina di giovani delle scuole superiori di Parma e provincia. Il momento è stata l’occasione per ricordare l’attualità dei valori della Carta Costituzionale e la necessità di portarli avanti e difenderli nella quotidianità.